В Египте коронавирусом заразились более 80 тысяч человек

Число выявленных случаев коронавируса в Египте за последние сутки увеличилось на 981, всего с начала пандемии заразились свыше 80 тыс. человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минздрава страны.

«Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 80 235 человек, 23 274 человек из них выздоровели и выписаны из больниц, скончались 3702 человека», — заявили в минздраве.

По информации медиков, за сутки в республике от COVID-19 погибли еще 85 человек, из больниц выписался 521 пациент.

В настоящее время Египет занимает второе место по числу зараженных коронавирусом среди всех африканских стран, уступая по данному показателю только ЮАР.