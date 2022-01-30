Высший суд государственной безопасности Египта приговорил к казни 10 обвиняемых в формировании вооруженных группировок для нападений на силовиков и уничтожения элементов инфраструктуры.

Об этом сообщает египетское информационное агентство MENA.

«Высший суд государственной безопасности Египта во главе с Мухаммедом Фахми принял решение передать дела 10 обвиняемых для утверждения их наказания в виде смертной казни. Они обвиняются в создании вооруженных группировок для нападений на сотрудников полиции, а также уничтожения общественных объектов, включая линии электропередач и трансформаторы. Обвиняемые проходят по делу, известному в СМИ как «Хелуанские бригады», — пишет агентство.