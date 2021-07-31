В результате взрыва в шахте шахтоуправления «Покровское» в Донецкой области погиб один человек, девять пострадавших шахтеров находятся в тяжелом состоянии с ожогами различной степени тяжести. «На месте работает следственно-оперативная группа. По факту проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства взрыва», — сообщил субботу, 31 июля, отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Взрыв метана прогремел утром того же дня на глубине 815 метров. Погибшим является сотрудник подрядной организации.
Решается вопрос об открытии Покровской окружной прокуратурой уголовного производства по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной степенью опасности. Соответствующая статья предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Шахтоуправление «Покровское» является крупнейшим в Украине производителем коксующего угля. С марта 2021 года оно принадлежит компании Metinvest B.V. (DW)