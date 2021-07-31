Взрыв метана прогремел утром того же дня на глубине 815 метров. Погибшим является сотрудник подрядной организации.

Решается вопрос об открытии Покровской окружной прокуратурой уголовного производства по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной степенью опасности. Соответствующая статья предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Шахтоуправление «Покровское» является крупнейшим в Украине производителем коксующего угля. С марта 2021 года оно принадлежит компании Metinvest B.V. (DW)