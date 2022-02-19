Двое украинских военнослужащих погибли в Донбассе в результате обстрела. Еще четверо военных получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Об этом сообщает минобороны Украины.

Ведомство также заявило, что ВСУ контролируют ситуацию в регионе и адекватно реагируют на потенциальные угрозы.

Ситуация на востоке Украины обострилась 17 февраля. Власти самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны силовиков и в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили эвакуацию мирных жителей в Россию. Также в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.