Сотрудники МВД Грузии проводят обыски у одного из основателей телеканала «Альт-инфо» Зураба Махарадзе, руководителя организации «Альтернативная Грузия» Константина Моргошии и главы организации «Мораль» Гурама Палавандившили, которые были одними из организаторов митинга против ЛГБТ-сообщества 5 июля, завершившегося избиением журналистов. Об этом в пятницу сообщает грузинский телеканал «Рустави-2».

По информации телеканала, сотрудники правоохранительных органов утром в пятницу оцепили дома, где живут организаторы митинга, закрыли подъезды и до сих пор никого не впускают. Сообщается, что Махарадзе уже доставили в отделение полиции, однако информации о задержании пока нет.

Корреспонденту ТАСС в пресс-службе МВД подтвердили факт проведения обысков, однако не стали уточнять, у кого именно они проходят. «Я подтверждаю, что сотрудники полиции проводят обыски по ряду адресов. В некоторых местах обыски завершились, а в некоторых продолжаются. От названия конкретных фамилий я воздержусь», — сказал сотрудник пресс-службы МВД.