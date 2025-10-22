Более 20 человек задержали сегодня во время протестной акции в центре Тбилиси, сообщает TV Pirveli.

Акция началась мирно, однако после того как часть демонстрантов перекрыла проспект Руставели, полиция оцепила территорию и потребовала освободить проезжую часть. Правоохранители заявили, что у малочисленной группы нет права блокировать движение. Вскоре между рядами протестующих и полицией началась давка — один из участников получил травмы, его госпитализировали.

По предварительной информации, среди задержанных известный врач-травматолог, постоянный участник протестов Важа Гаприндашвили и член борда Общественного вещателя Лика Басилая-Шавгулидзе.

Одну из участниц, запрыгнувшую на полицейскую машину, задержали по уголовной статье за хулиганство.

Митинги у парламента продолжаются уже почти год. Участники требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Сегодня к протестующим присоединились представители СМИ, выступившие против «законов, ограничивающих свободу слова и выражения мнений», и потребовавшие освобождения «незаконно арестованных журналистов».

С 17 октября в Грузии действуют новые правила: перекрытие дороги или участие в митинге в маске карается административным арестом до 15 суток, а для организаторов — до 20. Ранее за это грозил штраф в 5 тысяч лари. По данным МВД, с момента вступления поправок в силу задержали уже около 40 участников протестов. В их числе три журналиста телеканала Formula. (newsgeorgia)