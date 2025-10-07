Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение организаторов штурма резиденции президента Грузии 4 октября, в результате чего пострадали около 30 полицейских.

Лидеры общественного движения «Проспект Руставели» — оперный певец Паата Бурчуладзе, бывший генпрокурор Муртаз Зоделава, член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ираклий Надирадзе, один из лидеров оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе и полковник в отставке Лаша Беридзе обвиняются в попытке захвата и блокирования объектов стратегического и особого назначения, организации и руководстве групповым насилием, призывах по изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти. Обвиняемым грозит лишение свободы сроком до девяти лет.

Предстоит также судебный процесс над 13 участниками штурма, задержанными 6 октября. По информации МВД, разыскиваются еще два участника беспорядков.

4 октября МВД Грузии сообщало, что участники акции протеста против итогов местных выборов повредили ограждения резиденции президента в Тбилиси и попытались прорваться внутрь. После этого полиция применила водомет и слезоточивый газ против протестующих.