«В документе много пробелов, которые оставляют множество открытых вопросов» — экс-глава МИД Азербайджана

После подписанного заявления 10 ноября, многие эксперты, аналитики и даже политики задаются вопросами, ответы на которых не отражены в данном документе. Главный же вопрос – это вопрос положения или, скажем, статуса тех территорий, которые остались вне контроля Азербайджана, и куда были введены миротворческие силы.

Комментируя # данный вопрос, экс глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров сказал, что подписанный документ является на самом деле заявлением – это тезисы, а не соглашение, где все было бы предельно понятно и разложено по порядку.

«На самом деле этот документ является набором тезисов, которые определяют рамки. Мы имеем ясность пока по Кельбаджарскому, Агдамскому и частично Лачинскому району. Частично по Лачинскому, потому что мы еще не знаем точные функции коридора. Ясно пока то, что по всей линии соприкосновения будут расположены силы миротворческой миссии.

Однако не совсем понятно, какой мандат у этих сил, неясно, какую функцию будет выполнять мониторинговый центр, создание которого вчера одобрил парламент Турции? Мы также не знаем, какие функции будет выполнять верховный комиссар ООН по делам беженцев?», — сказал он.

Зульфугаров отметил, что в документе много пробелов, и поэтому оставляет множество вопросов открытыми.

«К примеру, по данным соглашениям внутренне перемещенные лица могут вернуться в свои дома, однако остается открытым вопрос: как их будут распределять с учетом их потомков, которые родились уже вне Карабаха? Тем не менее, настрой главных посредников конфликта, а именно России и Турции, является очень обнадеживающим для Азербайджана», — считает экс-министр.

По словам эксперта, большим достижением этого соглашения является то, что огромные территории будут освобождены без боевых действий.

«По сути, мы без выстрела вынудили армян подписать те соглашения, которых добились бы ценою жертв. Этот пункт является одним из основных достижений этого соглашения», — добавил он.

Говоря о самом конфликте, Зульфугаров подчеркнул, что он еще не полностью завершен.

«Это подтверждают заявления официальных лиц, в частности стран-сопредседателей МГ ОБСЕ. Пока же можно констатировать завершение второй военной фазы этого конфликта. Первая была до 1994 года, а вторая завершилась в течение этих 44 дней. Теперь наступает политическая фаза конфликта, в ходе которой определятся пути и сроки урегулирования», — сказал он.

Аналитик отметил, что к процессу политического урегулирования Азербайджан подошел в качестве победителя, имея сильные позиции, как с точки зрения военно-технической составляющей, так и с точки зрения политической: «Мы также должны отметить, что международная обстановка складывается в пользу Азербайджана».

Говоря о статусе тех территорий, которые остались вне контроля Азербайджана, политолог сказал, что это вопросы не являются предметом сегодняшнего дня.

«Сегодня все мы должны ждать 1 декабря и освобождения своих территорий. А пока мы должны говорить, что перешли на новую политическую стадию борьбы за полное восстановление своего суверенитета. Нам нужно отойти от состояния эйфории, что все вопросы уже решены. Это абсолютно не так, и если говорить о полном всеобъемлющем соглашении, до него достаточно много времени. Но сам факт того, что мы подошли к этой стадии с позиции победителя на всех фронтах, обнадеживает, и поэтому я с надеждой смотрю на то, что нам удастся решить и все остальные вопросы», — резюмировал он.