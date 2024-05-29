Вашингтонская администрация оставляет за Украиной принятие конечных решений о том, как вести боевые действия с Россией. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, говоря о возможности снятия ограничений на применение Киевом американских вооружений.

«У меня сегодня нет свежих новостей по вопросу об использовании американских вооружений для ударов по российской территории, — сказала она на онлайн-брифинге для журналистов. — Наша политика, как вы слышали, как заявляли мои коллеги в Вашингтоне, в том числе ранее сегодня, остается прежней. Американская политика не менялась». «Думаю, госсекретарь [США Энтони] Блинкен и другие ясно дали понять, что это в конечном счете война Украины, она должна решать, как вести войну, мы в конечном счете оставляем это в их руках», — добавила она.