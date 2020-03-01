В день парламентских выборов Израиль закроет границу для палестинцев

Израиль на день парламентских выборов закроет границу для палестинцев Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на армейскую пресс-служба страны.

В понедельник, 2 марта, Израиль впервые в истории государства проведет третьи подряд выборы за год из-за того, что по итогам прошедших двух не удалось сформировать правительственную коалицию.

В пресс-службе пояснили, что на основании оценки оперативных данных, а также указаний политического руководства, вводится общий режим изоляции в отношении Иудеи и Самарии. Пограничные переходы на границе с сектором Газа будут закрыты с 00.00 2 марта до 00.00 3 марта.

| 2020-03-01T18:11:56+00:00 1 марта 2020, 21:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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