В «CinemaPlus» состоится бесплатный показ фильма, посвященного трагедии 20 января

Сеть кинотеатров «CinemaPlus» 20 января проведёт бесплатный показ фильма «Кровавый январь», режиссером которого является Вахид Мустафаев, сообщает #. Главные роли в фильме исполнили: Небахат Чехре, Фаик Мирзоев и Азер Айдемир.
Фильм повествует о трагических событиях 20 января 1990 года. Два брата — коммунист Наджаф и революционер Мехти. У каждого из них своя правда. А в центре драмы находится их мать-Хадиджа.
Как собщили #  в пресс-службе киносети, также, в этот день во всех кинотеатрах «CinemaPlus» снимут с показа все фильмы комедийного жанра.
| 2020-01-16T15:16:24+00:00 16 января 2020, 18:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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