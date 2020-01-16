В «CinemaPlus» состоится бесплатный показ фильма, посвященного трагедии 20 января

Сеть кинотеатров «CinemaPlus» 20 января проведёт бесплатный показ фильма «Кровавый январь», режиссером которого является Вахид Мустафаев, сообщает #. Главные роли в фильме исполнили: Небахат Чехре, Фаик Мирзоев и Азер Айдемир.

Фильм повествует о трагических событиях 20 января 1990 года. Два брата — коммунист Наджаф и революционер Мехти. У каждого из них своя правда. А в центре драмы находится их мать-Хадиджа.

Как собщили # в пресс-службе киносети, также, в этот день во всех кинотеатрах «CinemaPlus» снимут с показа все фильмы комедийного жанра.