Создатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова провести проверку спецслужб США на причастность к убийству его бывшего наемника Евгения Нужина.

«С целью проверки версий о причастности к убийству Нужина Е.В. спецслужб США просим запросить в спецслужбах США информацию о том, каким образом и при каких обстоятельствах Евгений Нужин оказался на территории Украины, и сообщить, принимали ли участие в его похищении, допросах и казни сотрудники ЦРУ или других спецслужб стран НАТО», — говорится в заявлении пресс-службы Пригожина.

Бывшего наемника ЧВК «Вагнера» Евгения Нужина казнили, предположительно, 12 ноября ударами кувалдой по голове. Видео с убийством появилось в ночь с 12 на 13 ноября в связанном с ЧВК телеграм-канале Grey Zone. На нем Нужин рассказывает, что на войну в Украине он попал из тюрьмы.

Оказавшись на фронте, он сразу же сдался в украинский плен, чтобы воевать на стороне Украины. Нужин находился в Киеве с 4 сентября по 11 ноября, когда его оглушили ударом по голове. После этого он очнулся в подвале, где его и казнили.

Находясь в Украине, он дал подробное интервью главному редактору украинского издания «Цензор.нет» Юрию Бутусову. В нем он рассказал, что Пригожин лично завербовал его в рязанской ИК-3. Там он отбывал уголовный срок за убийство одного человека и ранение другого. С учетом неудачной попытки побега срок Нужина составлял 24 года.

Согласно данным проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, украинская сторона могла передать Нужина в ходе обмена военными 11 ноября, хотя до этого сам Нужин утверждал, что его «обменивать не будут». С российской стороны обмен проводила ЧВК «Вагнера», утверждает блогер Анастасия Кашеварова.

На одном из видео вербовки заключенных человек, похожий на Пригожина, предупредил заключенных, что «дезертирство» — «первый грех». «Тем, кто приезжает в первый день и говорит «куда-то я не туда попал», мы делаем отметку «дезертир», и после этого следует расстрел», — заявил похожий на Пригожина человек.

По словам уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, следственные органы занялись проверкой видео с убийством. «Любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установления истинного положения дел, чтобы определить подлинные ли они и кто виновен в этих событиях», – сказала Москалькова РБК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что это «не наше дело». (moscowtimes.ru)