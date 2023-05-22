Этап крупнейших учений НАТО на Балканах, Immediate Response 23, стартует в Черногории, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны республики.

Как объявили в ведомстве, тренировки связаны с крупнейшими маневрами альянса Defender Europe 2023 в регионе Западных Балкан.

В учениях примут участие около 500 военнослужащих армий Черногории и США, а также штабных офицеров Вооруженных сил (ВС) Хорватии. «Они будут торжественно открыты в понедельник, 22 мая, в казарме «Владимир Кнежевич Володжа» в городе Плевля», — уточнили в министерстве.