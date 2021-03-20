В Черное море направился второй корабль США

Второй за сутки боевой корабль Военно-морских сил США направился в Черное море. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте шестого оперативного флота Соединенных Штатов.

В опубликованном посте уточняется, что эсминец «Thomas Hudner» должен провести в регионе «операции по обеспечению безопасности на море». Также в пресс-службе пояснили, что американские корабли и авиация на регулярной основе проводят в регионе операции по поддержке партнеров по НАТО.

19 марта в Национальном центре управления обороной Российской Федерации  журналистам ТАСС рассказали, что в акваторию Черного моря зашел американский крейсер «Монтерей». Отмечалось, что военные следят за судном.

| 2021-03-20T14:00:41+04:00 20 марта 2021, 14:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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