Началась отправка второй американской авианосной ударной группы во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower в район Средиземного моря.

Как передает «Известия», об этом сообщает 14 октября ВМС США.

«Авианосец USS Eisenhower 14 октября отправился для запланированной переброски. Ударная группа, согласно плану, направится в зону ответственности европейского командования ВС США, где совместно с союзниками и партнерами будет работать над поддержанием морского судоходства, включая военно-морскую дипломатию и государственные усилия по формированию всеобъемлющей морской мощи США и их союзников», — сообщается в материале.

Покинувший военно-морскую базу Норфолк (штат Вирджиния) авианосец присоединится к уже прибывшему в регион авианосцу Gerald R.

Накануне телеканал 13News Now со ссылкой на ВМС США сообщил, что отправка авианосца USS Eisenhower задерживается. Она должна была состояться в тот день.