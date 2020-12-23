В Чехии объявили максимальный уровень угрозы из-за коронавируса

Глава Минздрава Чехии Ян Блатны объявил пятый, максимальный уровень эпидемиологической угрозы, в связи с чем в стране ввели новые ограничения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно новым правилам, с 27 декабря в Чехии будут закрыты все магазины. Исключение составят аптеки, магазины продовольствия и бытовых товаров.

Кроме того, с 21.00 до 5.00 будет действовать комендантский час, а граждане смогут собираться лишь группами не более двух человек.

Ранее в Чехии была приостановлена работа кафе, ресторанов, гостиниц, учреждений культуры и спорткомплексов. Также до 22 января грядущего года в республике действует режим чрезвычайной ситуации.