Оман и Иран могут до конца выходных достичь договоренностей относительно нового соглашения о восстановлении судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, президент США Дональд Трамп распорядился не наносить очередную серию ударов по Ирану «через несколько часов после того, как делегация Омана прибыла в Тегеран для переговоров о новом соглашении по открытию Ормузского пролива». «Два региональных источника заявили, что на переговорах достигнут прогресс, и что договоренности между Оманом и Ираном могут быть достигнуты в течение выходных. После этого решение о том, принимать ли предложенную сделку, предстоит принять президенту Трампу», — отмечает Axios, не приводя деталей возможных договоренностей.

Как сообщает израильский 12 канал, пауза в боевых действиях вызвала вопросы о дальнейших планах Вашингтона: действительно ли администрация президента Дональда Трампа меняет курс или речь идет о попытке ввести Иран в заблуждение. Несмотря на затишье, Израиль сохраняет максимальный уровень готовности.

В Израиле полагают, что переговоры могут продлиться еще некоторое время. Однако из-за разрыва между требованиями Трампа и тем, что Тегеран готов предложить, американскому президенту в итоге, вероятно, придется перейти к масштабной атаке на Иран. Поэтому уровень готовности в Израиле пока остается без изменений.