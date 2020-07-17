В Британии за сутки выявили 687 случаев заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусом с подтвержденным диагнозом в Британии за сутки увеличилось на 687 — до 293 239 человек.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении минздрава страны.

Накануне прирост числа заболевших составил 642.

Статистику по умершим правительство Великобритании сегодня публиковать не стало: министр здравоохранения Мэтт Хэнкок распорядился провести срочный пересмотр методики подсчета, поскольку, по некоторым данным, в число умерших от COVID-19 могли попасть люди, ранее переболевшие вирусом, выздоровевшие, но умершие некоторое время спустя по другим причинам.

По состоянию на 16 июля, число умерших составляло 45 119 человек.