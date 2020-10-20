В Британии выявили рекордное с начала пандемии число случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 21 331, суточное число смертей от COVID достигло рекордного с 5 июня показателя — 241.

Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

Показатель числа случаев COVID – формально второй по величине с момента начала пандемии, а в реальности рекордный (до сих пор рекорд – 22 961 – был зафиксирован 4 октября, но в эту цифру были включены ранее не учтенные случаи), а число умерших – максимальный показатель смертности с 5 июня.

Днем ранее диагноз был подтвержден у 18 805 человек, скончались 80.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 762 542 человек, скончались 43 967.

В последние недели в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон 12 октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов. В понедельник власти Уэльса объявили о введении локдауна с 23 октября по 9 ноября: закроются непродовольственные магазины, спортивные центры, гостиницы и рестораны. Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице.