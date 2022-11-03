Британский коллекционер Риман Денси выставил на продажу коллекцию фотографий и документов покойной королевы Елизаветы II, когда та во время Второй мировой войны служила водителем-механиком.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Times.

Архивные фото и документы принадлежали майору Вайолет Уэллсли, которая была военным инструктором Элизабет Виндзор в военные годы в Женском вспомогательном территориальном корпусе (CAP).

Кроме семи черно-белых фото 19-летней британской принцессы, на аукцион выставлено временное водительское удостоверение, которое выдали ей во время службы, с биографическими данными.

Среди фотографий — три групповых снимка принцессы Елизаветы II с другими женщинами в территориальном корпусе, в частности под капотом армейского грузовика и за его рулем. Также они зафиксировали визит Элизабет в учебный центр CAP вместе с родителями.

Перед своей смертью в 1971 году Уэллсли строго приказала, чтобы документы и фото не продавались до смерти Елизаветы II, чтобы не обидеть королеву. После же похорон монарха новая владелица архивных материалов передала их на аукцион.

К фотографиям прилагаются воспоминания Уэллсли, записанные королевским биографом сэром Джоном Уилер-Беннетом. Она вспоминает, как будущая королева «настаивала на том, чтобы к ней относились как к обычной члену САР и не делали никаких поблажек», и отмечала ее выдающиеся водительские навыки.

Аукцион состоится 8 ноября, общая стоимость лота составляет 2000 фунтов стерлингов.