В Британии собираются пересмотреть стратегию «безопасности и обороны»

В Великобритании в ближайшее время будет принято дополнительное законодательство «о противодействии враждебной деятельности иностранных государств». Об этом уведомила британская королева Елизавета II в обращении к обеим палатам парламента. Текст ее выступления распространила во вторник, 11 мая, канцелярия премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10.

Как следует из документа, речь идет о законе о «противодействии государственным угрозам» (Counter-State Threats Bill), а также о законе о «телекоммуникационной безопасности» (Telecommunications (Security) Bill).

Кроме того, британский кабмин в ближайшее время проведет комплексный пересмотр стратегий в области «безопасности, обороны, развития и внешней политики».

Королева Елизавета II напомнила, что власти запланировали «самое большое увеличение расходов» на содержание вооруженных сил Великобритании, что «предполагает продвижение программы модернизации и укрепление обязательств Соединенного Королевства перед НАТО». (DW)