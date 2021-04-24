В Британии прошли акции против невыдачи Арменией карт заминированных полей

В британском городе Ковентри состоялся баннерный флешмоб с лозунгом «Освободите нас от мин, Карабах — это Азербайджан».

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Местным жителям также были розданы информационные лифлеты о том, что Карабах является исторической азербайджанской землей и что освобожденные от оккупации территории заминированы.

Кроме того, члены организации «Natavan Group», действующей в Великобритании, и активисты азербайджанской общины в Лондоне распространили среди местного населения информационные бюллетени, рассказывающие о том, что Армения не предоставила Азербайджану карты минных полей на освобожденных от армянской оккупации территориях.

Параллельно этому в центральных районах города, на автобусных остановках размещена информация, вывешены информационные баннеры.

Отметим, что сегодня в церкви в Ковентри запланировано проведение церемонии поминовения армян.