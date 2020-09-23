В Британии переименовали названный в честь работорговца концертный зал

В британском городе Бристоль концертный зал Colston Hall, который носил имя английского купца и филантропа Эдварда Колстона (1636-1721), заработавшего состояние на работорговле, переименовали в Bristol Beacon. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В сообщении говорится, что из-за прежнего названия не все граждане могли чувствовать себя желанными гостями концертного зала.

Авторы отметили, что учреждение больше не может называться в честь на Колстона, игравшего заметную роль в торговле рабами.

Смену названия посчитали шансом внести свой посильный вклад «в построение более справедливого и равноправного общества».(Газета.Ru)