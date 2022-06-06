В Великобритании стартовало тайное голосование депутатов от Консервативной партии по вопросу о доверии руководителю партии и премьер-министру Борису Джонсону, передает телеканал Sky News.

В голосовании могут принять участие все 359 парламентариев. Процедура началась в 21.00 и закончится в 23.00.

Для сохранения своих постов Джонсону необходимо получить 180 и более голосов (простое большинство). В таком случае он получит иммунитет от подобных голосований как минимум на год.

В случае поражения премьера, у партии будут три месяца на выбор нового лидера.

Отмечается, что букмекеры считают наиболее вероятным исход с сохранением Джонсона на своей должности.

По предварительной информации, 145 депутатов публично поддержали премьера, однако по результатам тайного голосования может быть совсем другой результат.

Премьер Великобритании стал активно терять поддержку многих сторонников партии консерваторов после парламентского доклада о его вечеринках на Даунинг-стрит в период локдауна в 2020 году. В нем говорилось, что председатель правительства на этих мероприятиях пил много алкоголя и демонстрировал «неуважение» к обслуживающему персоналу.