В Великобритании государственным служащим запретили говорить слово Brexit и ссылаться на «выход Великобритании из ЕС». Об этом сообщает газета Daily Mail.

Британское правительственное руководство по стилю для госслужащих теперь рекомендует сотрудникам избегать слова Brexit. Теперь его можно использовать лишь в случае крайней необходимости и только в «историческом контексте».

«Персонал также призвали воздержаться от термина «переходный период» (transition period), который относится к месяцам, когда Великобритания и Брюссель вырабатывали условия своих будущих отношений [после выхода]», — пишет газета. (lenta.ru)