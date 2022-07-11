В Бразилии перед выборами застрелили представителя оппозиционной Рабочей партии.

Как передает ТАСС со ссылкой на Reuters, представитель Рабочей партии Марсело Арруда праздновал свой день рождения в городе Фос-де-Игуасу, штат Парана, на юге страны, когда его застрелил Хорхе Хосе да Роча Гуаранью, заявивший о поддержке действующего президента Жаира Болсонару.

Арруда выстрелил в ответ и успел убить нападавшего.

По информации агентства, смерть двух мужчин может стать плохим предзнаменованием перед предстоящими в октябре выборами, которые обещают стать очень напряженными.

Бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва является кандидатом в президенты от Рабочей партии и в настоящее время опережает в опросах Болсонару.