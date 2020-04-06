В борьбе с коронавирусом некоторые банки Азербайджана забыли про еврейский анекдот

Коронавирус. От одного этого названия бросает в дрожь. Человечество пока что оказалось бессильным перед страшной болезнью. Боятся все, во всех странах мира, и Азербайджан не стоит особняком.

Но вот в чем оказия. У нас к этой смертельной проблеме отнеслись иначе. Некоторые государственные и частные структуры, дабы предохраниться от этой напасти, прибегли к «драконовским» мерам.

Сегодня в нашу редакцию поступило письмо от нашей читательницы, в котором она говорит, что «Рабитабанк», клиентом которой она является, запретило ей входить в офис без медицинской маски.

Мы признаем, что предохраняться нужно, но где, в каком указе записано, что вход в банк без маски запрещен?

Но и это не все. Непонятно с какого бодуна, Бакинское транспортное агентство дало директиву: без масок никого в автобусы не пускать. Задаемся вопросом: на каком основании?

Нет никакого императива от Оперативного штаба Кабинета министров. Зато есть тупая инициатива от различных банков и БТА.

Есть такой анекдот: еврей встречает ангела смерти, который снизошел на Землю, чтобы забрать 5 тысяч жизней. В итоге, умерло 15 тысяч человек. И знаете почему? А потому, что они умерли со страху.

Сегодня и банки, и автобусы пытаются защититься от коронавируса. Но следует помнить одно: врачи пока еще спорят о том, спасает маска или нет. И про еврейский анекдот не забывайте: все же 10 тысяч больше 5 тысяч…