Президент России Владимир Путин 16 января встретился с главами муниципалитетов субъектов страны. В ходе встречи глава государства рассказал анекдот про сыр с плесенью и сосиски.

Его Путину напомнило высказывание главы администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолия Балбекова, который рассказал о производстве 60 разновидностей сыра, в том числе с голубой плесенью. Услышав это, Путин улыбнулся.

«Вспомнил, вчера анекдот рассказывали: «У вас сыр с плесенью есть? Нет, сосиски есть», — произнёс Путин, чем вызывал смех в зале. (ТАСС)