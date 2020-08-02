В Болгарии участники антиправительственных протестов заблокировали ведущее в Грецию шоссе

Участники антиправительственных протестов, которые 25-й день продолжаются в Болгарии, в воскресенье частично заблокировали в районе города Благоевград дорожное движение на международном шоссе Е-79, которое ведет в Грецию. Как сообщил телеканал BTV, акция продолжалась около полутора часов, что привело к многокилометровым пробкам.

К месту протестов были стянуты дополнительные силы полиции и жандармерии, которым удалось, не допустив столкновений, вытеснить участников акции с дорожного полотна. При этом продолжается блокада протестующими участка дороги между городами Стара-Загора и Хасково. Она началась в пятницу после неудачной попытки перекрыть движение по автомагистрали «Фракия».

Также оказался заблокирован участниками протестов перекресток у Софийского университета в столице страны. По словам демонстрантов, акцию неповиновения спровоцировали сотрудники полиции, которые минувшей ночью остановили автомобиль одной из групп митингующих. В ответ на действия стражей порядка на перекрестке, где была остановлена машина, протестующие установили новый палаточный городок. Он стал третьим по счету, наряду с городками на площади Независимости и Орловом мосту, которые существенно нарушают транспортное движение в центре Софии.

Полиция назвала ночное происшествие провокацией со стороны протестующих. «Мы заняли принципиальную позицию и не допускаем транспорт к Орлову мосту, исключение делается лишь для автомобилей, которые привозят участникам протеста воду и продукты питания. Это делается для того, чтобы избежать возможных дополнительных конфликтов и ДТП», — заявил на брифинге заместитель начальника полиции безопасности Софии Тони Тодоров. Он сообщил, что действия сотрудников правоохранительных органов в момент инцидента будут проверены.

В связи со сложной дорожной ситуацией в мэрию Софии поступило множество жалоб от горожан. Полиция опасается возможных провокаций и конфликтов между местными жителями и участниками протестных акций.