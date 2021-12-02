«По последним данным, с начала учебного года 62 школы перешли на дистанционное обучение. Около 10 из них в настоящее время обучаются дистанционно, большинство из них вернулись к традиционному обучению».

Как сообщает АПА, об этом журналистам сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, если этот показатель сохранится, то в ближайшие недели не будет необходимости переходить на дистанционную форму.

«В последние недели наблюдается некоторая стабильность в показателях инфицирования. Сейчас уже меньше школ и классов переходят на дистанционное обучение. Но пандемия все еще продолжается. Каждый день по всей стране регистрируется около 1500-2000 случаев заражения. Вероятно, это связано с тем, что в стране идет процесс вакцинации. В частности, благодаря вакцинации более 90 процентов работников образования мы можем поддерживать непрерывность учебного процесса», — отметил министр.