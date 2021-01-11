В ближайшие дни в Турции начнется вакцинация от COVID-19

К концу текущей недели в Турции начнется процесс вакцинации от коронавируса нового типа, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам заседания Кабмина страны, сообщает Агентство Анадолу.

«Вакцину против COVID-19 начнут вводить в четверг или пятницу в соответствии с установленным порядком», — сказал глава государства.

Президент Эрдоган отметил также, что по мере снижения количества заражений COVID-19 власти будут постепенно смягчать ограничения, введенные в рамках мер по борьбе с распространением заболевания.