«Ученые, Оперштаб ведут обсуждения в связи с применением 3-й дозы вакцины на очередном этапе. Решение об этом будет объявлено общественности».

Об этом АПА сообщил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что в мире также проводятся исследования о том, какая доза вакцины будет применена после введения двух доз: «В связи с этим собираются все статистические, научные исследования. Страна будет обеспечена любой вакциной, если речь идет об эффективности. На сегодняшний день все вакцины безопасны».

«Введение 3-й дозы вакцины и на какой платформе она будет доступна, станет известно общественности в ближайшие дни».

По словам Рамина Байрамлы стране располагает достаточным запасом вакцин. Вакцины продолжают прибывать: «Мы приобретем значительное количество вакцин. У нас есть двусторонние соглашения. Вакцины поступают в страну и доступны для населения. Мы будем постоянно обновлять свои запасы в соответствии с необходимыми вакцинами».