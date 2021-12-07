«У нас есть и стратегия, и концепция Карабахской и Зангезурской дестинации».

Об этом сообщил пресс-секретарь Госагентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, основным подходом в стратегии и концепции является создание туристических маршрутов и продукции: «Существует отдельная концепция развития туризма в Кяльбаджаре, но есть и методы, которые связывают Кяльбаджар с другими кластерами. Например, в Кяльбаджаре помимо традиционного туризма можно развивать зимний и оздоровительный туризм. В Шуше предусмотрено проведение фестивалей, в Агдаме — демонстрация последствий оккупации и деловой туризм. Целесообразно было бы включить Туг и Гадрут в винный маршрут. Есть планы и по Суговушану. В целом, планы для этого региона обширные. Ожидается, что в ближайшие 4 года Карабах примет 1 миллион человек с учетом местных и зарубежных туристов».