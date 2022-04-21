«В ближайшее время начнется восстановление агдамских мечетей Джума и Гияслы».

Об этом заявил начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азад Джафарли на конференции «Архитектурное наследие Карабаха и Восточного Зангезура: проблемы восстановления, охраны и использования».

По его словам, на освобожденных территориях насчитывается более 2600 историко-культурных памятников, 706 из которых зарегистрированы государством: «Шушинская крепость, Худаферинские мосты, Гянджасар, монастырь Худавенг, гробница Кутлу Мусы, пещера Азых, возраст которой составляет 1,5 млн лет, являются историко-культурными памятниками мирового значения в Карабахе и Восточном Зангезуре. Некоторые из них восстановлены, в числе которых памятник Узеиру Гаджибейли, бюст и мавзолей Моллы Панаха Вагифа, дом-музей Бюльбюля. Также продолжаются работы по восстановлению мечетей Ашагы и Юхары Гёвхар Ага, Саатлы».