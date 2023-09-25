Москва в ближайшее время сделает заявление по нескольким высказываниям руководства Армении, которые вредят двусторонним отношениям.
Как передает #, об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что в Москве обратили внимание на целую серию несоответствующих действительности и идущих вразрез с развитием двусторонних отношений заявлений, которые были сделаны премьер-министром Армении Николом Пашиняном и другими официальными представителями Еревана.