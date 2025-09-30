Президент США Дональд Трамп совершит обращение из Овального кабинета Белого дома во вторник, 30 сентября, сразу после возвращения со встречи с военным руководством страны. Тема заявления не раскрывается, сообщает ТАСС.

«11:00 (19:00 по бакинскому времени). Президент сделает заявление», — указано в рабочем графике администрации.

Как уточняется, выступление состоится после визита Трампа в Куантико (штат Вирджиния), где он провел встречу с военным министром Питом Хегсетом и сотнями американских генералов и адмиралов.