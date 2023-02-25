В Центре азербайджанской культуры в Берлине состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида, организованное Фондом Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в Германии. В рамках мероприятия также открылась выставка, отражающая трагические события.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида. Затем был показан документальный фильм, подготовленный посольством Азербайджана в Германии.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Германии Насими Агаев отметил, что события в Ходжалы стали первым геноцидом в Европе после окончания холодной войны. Дипломат сказал, что виновники этого страшного преступления против человечности все еще не привлечены к ответственности. Он подчеркнул, что в результате кампании «Справедливость к Ходжалы!», проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в сфере признания геноцида произошло большое продвижение, этот геноцид был официально осужден во многих странах, в том числе в более чем 20 штатах США. Н.Агаев отметил необходимость оценки на международном уровне этого геноцида для того, чтобы подобные преступления никогда не повторились.

Подчеркнув, что во время Отечественной войны в 2020 году Азербайджан освободил от оккупации свои территории и восстановил международное право, посол сообщил, что в мероприятии принимает участие проявивший мужество при освобождении Джебраильского, Ходжавендского и Губадлинского районов и высоты Муровдаг майор Сил специального назначения Полад Рзаев, потерявший обе ноги при разрыве мины. Отметив, что проходивший лечение в госпитале Германской армии в Берлине и обеспеченный протезами П.Рзаев уже самостоятельно передвигается, Н.Агаев пригласил на сцену гази и его немецкого врача Гернота Кречмера.

П.Рзаев сказал,что испытывает чувство гордости от участия в боях за восстановление территориальной целостности Азербайджана и исторической справедливости, выразил благодарность всем, кто оказал ему поддержку за последние два года.

Врач Г.Кречмер отметил железную волю доблестного азербайджанского воина П.Рзаева, сыгравшую большую роль в успешном завершении лечения и реабилитации.

Руководитель рабочей группы по азербайджано-германским межпарламентским связям Милли Меджлиса Нурлан Гасанов подчеркнул, что Ходжалинский геноцид оставил глубокий след в памяти азербайджанского народа, рассказал о работе, проводимой по линии парламента в сфере доведения правды о трагедии до мира.

После выступлений состоялся концерт, на котором азербайджанские и зарубежные музыканты, осуществляющие деятельность в Германии, — Анар Ибрагимов (скрипка), Абузар Манафзаде (фортепиано), Ольга Зернаева (флейта), вокалисты Орхан Джалилов и Гюнель Ширинова, а также члены квинтета «Каспийская камерная филармония» исполнили произведения Кара Караева, Фикрета Амирова, Севиль Алиевой, Арифа Меликова, Асафа Зейналлы, Фархада Бадалбейли, а также зарубежных композиторов.

Произведение «Ходжалы» Абузара Манафзаде было с интересом встречено слушателями.