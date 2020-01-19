В Берлине открылась международная конференция по Ливии

Международная конференция по Ливии на высшем уровне открылась в воскресенье в германской столице, она проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ, сообщает Агентство Анадолу.

Как ожидается, ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе конференции. Проект включает перемирие, создание механизма контроля над режимом прекращения огня, выполнение запрета на ввоз оружия в Ливию, возобновление политического процесса в стране, возвращение государству контроля над армией, проведение экономических реформ и соблюдение гуманитарного права.

Как считают в правительстве ФРГ, конференция «не решит одним ударом все проблемы Ливии, но в лучшем случае может стать началом того, что лучше, чем война».

Конференция вызвала большой общественный резонанс — на нее аккредитованы около 800 журналистов со всего мира. В столице ФРГ в воскресенье приняты повышенные меры безопасности. Правопорядок в Берлине обеспечивают почти 5 тыс. полицейских.