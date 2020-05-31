В Беларуси начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты

Пикеты стартовали в центре Минска в полдень, однако еще до их начала люди выстроились в очереди, чтобы подписаться в поддержку выдвижения интересных им потенциальных кандидатов в президенты. Многие из собравшихся высказываются за выдвижение безработной Светланы Тихановской, которая решила принять участие в политической кампании после того, как ее супруг, белорусский блогер Сергей Тихановский, не смог зарегистрировать свою инициативную группу для выдвижения кандидатом и, соответственно, не смог сам участвовать в выборах. Тихановский значится руководителем инициативной группы своей супруги.(РИА Новости)