Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби во время брифинга заявил, что Москва продолжает вести с Тегераном переговоры о закупке Россией у Ирана беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для их использования в ходе спецоперации в Украине, передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты внимательно следят за этим.

«Новой информации у меня нет, но мы за этим очень внимательно следим», — сказал Кирби в ответ на вопрос о том, есть ли у американского правительства информация о том, что РФ начала использовать в Украине иранские беспилотники.

Он также указал, что власти США «не видели никаких признаков отсутствия усилий или желания россиян» по покупке иранских дронов с целью их применения в Украине.

«Мы не видели ничего, что успокоило бы нас. Это приобретение, эта поставка все еще вырисовываются, все еще [надвигаются] в скором времени», — добавил представитель СНБ.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что американские власти предполагают, что Иран планирует передать Российской Федерации до нескольких сотен беспилотников, в том числе таких, которые могут нести вооружения. По его словам, правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить РФ до нескольких сотен беспилотников, в том числе и те, которые могут нести вооружения.