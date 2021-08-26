Белый дом пока не комментирует содержание представленного президенту США Джо Байдену доклада американской разведки о происхождении коронавируса, так как на данный момент ведется подготовка его рассекреченной версии. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

«До тех пор, пока эта не секретная версия не будет доступна, я не смогу предоставить никакие дополнительные детали по поводу оценки [документа]», — подчеркнула Псаки, отказавшись давать какую-либо информацию о выводах из доклада.

Она подтвердила, что Байден получил копию секретной версии документа, а спецслужбы также провели для него специальный брифинг.