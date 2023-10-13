Доклад ПАСЕ по Карабаху не направлен против кого-либо, он нацелен на оказание помощи. Об этом заявил депутат ПАСЕ от Хорватии Домагой Хайдукович, комментируя резолюцию ПАСЕ за номером 2517 (2023), основанную на его докладе номер 15840, Комитета по делам Миграции, беженцев и перемещенных лиц ( Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons).

«Стабильность и мир в регион могут вернуться через возвращение и реинтеграцию армян в Карабах. Никто не ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Эта целостность приходит также и через ответственность за события на этой территории. Я могу вам сказать об опыте и моей страны (Хорватии), где мы также проводили военную операцию, и имел место исход населения (сербов). Поэтому, процесс реинтеграции это длительный процесс и для его осуществления необходима добрая воля обоих сторон», — сказал Хадукович в беседе с журналистами из Азербайджана.

Возможны ли санкции Евросоюза против Азербайджана из-за кризиса в Карабахе и отказ от закупок азербайджанского газа? На этот вопрос корреспондента Turan Хайдукович затруднился ответить, сказав, что это прерогатива ЕС. В тоже время, он исключил такую перспективу в случае реинтеграции армян Карабаха.

Он также выразил надежду, что Азербайджан пригласит миссию ПАСЕ и других международных организаций в регион для ознакомления с ситуацией на месте.

На вопрос Turan согласен ли он с обвинениями в адрес Азербайджана об этнической чистке в Карабахе, учитывая, что армянское население само приняло решение покинуть регион, Хайдукович сказал, что в его докладе говорится «о подозрении на этническую чистку».

«Я не обвиняю кого-либо в этом, думаю, со временем и после посещения международных ораганизаций все прояснится». (Turan)