В Бельгии правительство согласовало трудовую реформу. Работники смогут выбирать 4-дневную рабочую неделю. Об этом сообщает Le Soir.

Проект охватывает такие сферы как рабочий график, повышение квалификации, смена работы, а также вопросы цифровой экономики.

Реформа предусматривает, что сотрудники могут брать 4-дневную рабочую неделю и работать больше часов, с тремя выходными днями. При этом, общее количество рабочих часов в неделю должно быть одинаковым как для 5-дневного, так и 4-дневного графика.

Кроме того, планируется законодательно закрепить возможность варьировать более долгую и более короткую рабочую неделю.

Компании, у которых более 20 сотрудников, хотят обязать регулярно предлагать им возможность повышения квалификации.

По словам премьер-министра Александра де Кроо, реформа должна адаптировать законодательство к современным реалиям и последним изменениям, в том числе произошедшим в результате пандемии коронавируса.