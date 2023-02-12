В Бельгии 25-летний вратарь «Винкель Спорт» Арне Эспил почувствовал себя плохо и потерял сознание на поле в матче с клубом «Вестрозебек» .

Эспил отразил пенальти, но сразу после этого упал на газон, после чего матч был остановлен. Вратарю была оказана первая медицинская помощь на поле, в том числе и с применением дефибриллятора. По дороге в больницу спортсмен скончался.

«Это трагедия и шок для наc. Арне был в клубе вcю cвою жизнь, и его очень любили. Он был отличным парнем, вcегда дружелюбным и готовым помочь. Это дейcтвительно тяжелый удар. В первую очередь для его cемьи, а также для вcех наc», — приводит слова спортивного директора клуба «Винкель Спорт» Патрика Ротсарта Het Nieuwsblad.