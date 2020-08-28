В Беларуси заявили, что пауза в диалоге Киева и Минска наносит ущерб двусторонним отношениям

Заявления Украины о «паузе» в диалоге с Беларусью наносят ущерб двусторонним отношениям, ответственность за который будет нести официальный Киев. Об этом заявили в пятницу в пресс-службе белорусского МИД.

«Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах», — говорится в заявлении. (ТАСС)