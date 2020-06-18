В Беларуси задержали главного соперника Лукашенко

В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Степан Путило.

Он отметил, что политика задержали по подозрению в возможном воздействии на свидетелей.

Кроме того, Бабарико подозревают в сокрытии улик в деле «Белгазпромбанка».

Ранее в головном здании «Белгазпромбанка» прошли обыски и было возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Виктор Бабарико в деле «процессуального статуса не имеет». Позже белорусские СМИ уточнили, что возбуждены сразу два уголовных дела, фигурантами которых являются «бывшие и нынешние работники крупных компаний».

В Белоруссии 9 августа состоятся шестые в истории страны президентские выборы.в