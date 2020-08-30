В Беларуси возбуждено больше 50 уголовных дел за угрозы госслужащим

Следственный комитет Беларуси сообщил о 150 угрозах должностным лицам и возбудил из-за этого больше 50 уголовных дел.

«Только за последние два дня возбуждено более десяти уголовных дел по данным фактам, а с начала августа — порядка пятидесяти», — говорится в сообщении.

Как пишет следственный комитет, речь идет о депутатах, судьях, членах избирательных комиссий, учителях. Им приходят сообщения, где описываются «кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями». Таким образом преступники требуют от должностных лиц сложить свои полномочия.(Газета.Ru)