В Беларуси возбудили уголовное дело по статье «Захват власти»

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что в республике возбуждено уголовное дело в отношении Координационного совета оппозиции, передает Sputnik Белоруссия.

Как отмечается, дело заведено по ст. 361 УК страны «Захват власти». В Генпрокуратуре сообщили, что создание и деятельность такого совета была якобы направлена на захват государственной власти.

«А также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — добавили в Генпрокуратуре.

Как уточняет издание, у статьи три части, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.