Задержанный в аэропорту Минска один из создателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич содержится в следственном изоляторе в Минске, от него не поступало жалоб на состояние здоровья. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

«В настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении «Следственный изолятор № 1″ управления Департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области. Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало», — отметила официальный представитель МВД. (ТАСС)