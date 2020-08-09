В Беларуси проходят президентские выборы

В Республике Беларусь начался основной день голосования на президентских выборах. Избирательные участки открыты с 8 до 20 часов в воскресенье, 9 августа. Около 6,8 миллиона белорусов могут проголосовать на 5767 участках, 44 из них — за пределами страны.

С 4 до 8 августа могли проголосовать белорусские избиратели, у которых нет возможности это сделать в основной день выборов. По данным ЦИК, явка за четыре дня составила 41,7 процента — наиболее высокий показатель за всю историю выборов в Беларуси. А в Гомельской области, судя по официальным данным, выборы вообще уже состоялись — 54,44 процента.

По мнению независимых наблюдателей, показатели явки на предварительном голосовании была очевидно завышены, кроме того, сообщалось о нарушениях. (DW)